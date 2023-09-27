В Киевской области судью разоблачили во время получения взятки. Фото и подробности

В Киевской области правоохранители разоблачили на взятке судью из Броваров. Злоумышленник потребовал 4 тыс. долларов США за "правильное решение вопроса" во время судебного заседания.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Службы безопасности Украины в Киеве и Киевской области. Подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы.

"Сотрудники Службы безопасности Украины и Национального антикоррупционного бюро разоблачили на коррупции судью Броварского горрайонного суда Киевской области. Он требовал 4 тыс. долларов США взятки за "правильное решение вопроса" во время судебного заседания", – рассказали в пресс-службе.

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Правоохранители разоблачили судью с поличным – во время получения второго "транша" в размере 3 тысяч долларов США. По данным следствия, он получил взятку от представителя одной из сторон по гражданскому делу. За это обещал принять решение в пользу этой стороны.

"Неправомерную выгоду (судья. – Ред.) получал двумя траншами: сначала 1 тыс. долларов за решение, обязавшее другую сторону искать дополнительные доказательства по делу, а еще 3 тыс. – за решение о взыскании долга в пользу истца", – уточнили в Службе безопасности.

Судье сообщили о подозрении по факту принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом. Во время обысков у него было изъято расфасованные в разные конверты 15 600 долларов США.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве был задержан начальник отдела юридическо-правового сопровождения Государственного инновационного финансово-кредитного учреждения. За взятку он обещал саботировать судебные заседания в интересах ответчика.

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