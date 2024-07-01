Тищенко почти год проверял 'колцентры' под прикрытием несуществующей ВСК – рух ЧЕСТНО

Скандальный народный депутат Николай Тищенко, обвиняемый в незаконном лишении свободы эксвоенного в Днепре, попал в новый скандал. Как выяснилось, он почти год ходил с проверками от ВСК "Нацресурс", после того как она прекратила свою деятельность.

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Об этом сообщило рух ЧЕСТНО. Отмечается, что Тищенко еще и отчитывался о деятельности несуществующей временной следственной комиссии по вырубке лесов.

Создание ВСК "Нацресурс" инициировал сам нардеп еще в октябре 2022 года. Комиссия должна расследовать возможные факты неэффективной деятельности Госагентств лесных и водных ресурсов и Госэкоинспекции.

Тищенко даже разработал для этой ВСК собственную форму и красовался в ней, показывая работу комиссии прямо на местах.

Однако в мае 2023 года Верховная Рада не утвердила отчет комиссии, поэтому ВСК прекратила свою деятельность.

Несмотря на это, Тищенко и дальше продолжал осуществлять рейды в лесхозы и другие учреждения от ВСК "Нацресурс".

В "Честно" подчеркнули, что члены таких комиссий, показав удостоверение народного депутата, могут беспрепятственно заходить в любые учреждения независимо от их формы собственности и режима секретности.

Но Тищенко нагло "рейдив" учреждения, когда уже не являлся официально членом ни одной комиссии.

Таким образом, он еще в течение года сообщал о разоблачении якобы колцентров и ботоферм в разных городах Украины, представляя себя членом уже не действующей ВСК по вырубке лесов.

В Днепре, где Тищенко оскандалился нападением на бывшего военного, он также объявил, что якобы совершает рейд по сети ботоферм и колцентров. И даже на суде, устанавливавшем ему меру пресечения, Тищенко продолжал рассказывать, как он якобы отчаянно борется с коррупцией.

Как сообщал OBOZ.UA:

Генеральный прокурор Украины сообщил о подозрении действующему народному депутату Николаю Тищенко. Его подозревают в причастности к незаконному лишению свободы бывшего военнослужащего в Днепре.

Когда Тищенко посетили детективы ДБР и представители Офиса генерального прокурора с уведомлением о подозрении, в присутствии следственной группы нардеп разбил свой телефон, чтобы не отдать его детективам как вещественное доказательство.

Тищенко по результатам заседания суда отправили под круглосуточный домашний арест. В суде его ждали более двух часов.

Скандальный нардеп сразу после заседания суда, на котором ему избрали меру пресечения, отправился в пятизвездочный отель Hyatt. Это заведение расположено напротив Печерского суда, и кстати, в суд Тищенко также пришло оттуда.

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