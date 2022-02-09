Терпела издевательства 30 лет: всплыли новые детали убийства женщиной сожителя под Одессой. Видео

Жительница Одесской области, которая накануне убила сожителя топором, призналась, что мотивом преступления стали накопленные за десятки лет обиды и издевательства. По ее словам, мужчина систематически бил ее и отнимал заработанные деньги.

Все обстоятельства семейного насилия, которое в результате привело к убийству, будут расследовать правоохранители. Однако за совершенное 56-летней женщине грозит до 15 лет тюрьмы. Об этом говорится в сюжете ТСН (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Полиция раскрыла убийство за считанные часы и задержали женщину. Подозреваемая сразу же во всем призналась и рассказала об издевательствах со стороны погибшего.

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"Ну, он постоянно…Когда он трезвый – он нормальный. Но когда его перемыкает – бьет вот так", – рассказывает задержанная о семейном насилии. "Ногами топтался у сына по голове, после чего тот просто сбежал из дома", – добавила она.

Стоит отметить, что супруги прожили вместе 30 лет и вырастили троих детей. Они развелись, однако продолжили жить в одном доме. Кроме того, жители села знали о происходящем насилии в отношении женщины.

"Он сильно бил ее, издевался над ней, она не хотела сдавать его в полицию…По улице ходил (погибший, - ред.) на людей кричал, гавкал на них, хотел их бить…Паршиво ей было жить", – рассказывает житель села.

Действия женщины квалифицировали по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса. Фигурантку задержали в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса. Суд уже избрал ей меру пресечения в виде содержания под стражей.

Ранее сообщалось, что злоумышленница предварительно напоила мужчину, дождалась пока он уснет, а затем убила топором. Тело своего сожителя женщина замотала в одеяло и вывезла на соседский земельный участок.

Напомним, в Макарове Киевской области женщина во время ссоры несколько раз ударила ножом в живот своему сожителю. Причиной конфликта стал семейный бюджет.

Как сообщал OBOZREVATEL, в одном из домов на пр. Слобожанском в Днепре 22-летняя женщина напала на своего мужа с ножом, ранив его в живот. Во время инцидента в квартире находились их дети 2-х и 4-х лет.