Под Киевом женщина едва не убила сожителя: не поделили семейный бюджет

В Макарове Киевской области женщина во время ссоры несколько раз ударила ножом в живот своему сожителю. Причиной конфликта стал семейный бюджет.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины. Злоумышленнице грозит до восьми лет лишения свободы.

По словам правоохранителей, инцидент произошел 28 января около 21:00.

"Предварительно было установлено, что в тот вечер 45-летняя женщина и 37-летний мужчина во время употреблении алкогольных напитков начали делить семейный бюджет. Между ними произошел конфликт, в результате которого жительница Макарова взяла в руки кухонный нож и несколько раз ударила им сожителю в живот", – говорится в сообщении.

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Пострадавшего госпитализировали, а злоумышленницу задержали. По факту нанесения умышленного телесного повреждения открыто уголовное производство. Женщине грозит до восьми лет лишения свободы.

Напомним, во вторник, 1 февраля, в одном из домов на пр. Слобожанском в Днепре 22-летняя женщина напала на своего мужа с ножом, ранив его в живот. Во время инцидента в квартире находились их дети 2-х и 4-х лет.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Барышевке Киевской области пьяный мужчина во время ссоры на почве ревности забил до смерти свою жену. По предварительной информации, погибшая была беременной.