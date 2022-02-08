Напоила, убила и выбросила тело: на Одесчине женщина расправилась с сожителем. Детали трагедии

В Одесской области полиция задержала 56-летнюю женщину, которая жестоко расправилась со своим сожителем. Злоумышленница предварительно напоила мужчину, дождалась пока он уснет, а затем убила топором.

Тело своего сожителя женщина замотала в одеяло и вывезла на соседский земельный участок. Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Одесской области (Чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

По предварительным данным, женщина заранее купила две бутылки водки и напоила сожителя. Затем злоумышленница дождалась, когда он уснет, и разбила ему топором голову. Окровавленное тело односельчанина обнаружил утром владелец соседнего двора и сразу сообщил об этом в полицию.

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Правоохранители раскрыли убийство за несколько часов и задержали женщину. При этом она не стала скрывать свою вину и заявила, что отомстила мужчине за все обиды, которые он причинил ей в течение жизни.

И.о. начальника территориального подразделения полиции Александр Биланчук сообщил, что действия женщины квалифицировали по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса. Фигурантку задержали в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса. Ей грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним, в Макарове Киевской области женщина во время ссоры несколько раз ударила ножом в живот своему сожителю. Причиной конфликта стал семейный бюджет.

Ранее сообщалось, что в одном из домов на пр. Слобожанском в Днепре 22-летняя женщина напала на своего мужа с ножом, ранив его в живот. Во время инцидента в квартире находились их дети 2-х и 4-х лет.