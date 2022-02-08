Напоила, убила и выбросила тело: на Одесчине женщина расправилась с сожителем. Детали трагедии

Алексей Лютиков
Расследования
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Напоила, убила и выбросила тело: на Одесчине женщина расправилась с сожителем. Детали трагедии

В Одесской области полиция задержала 56-летнюю женщину, которая жестоко расправилась со своим сожителем. Злоумышленница предварительно напоила мужчину, дождалась пока он уснет, а затем убила топором.

Тело своего сожителя женщина замотала в одеяло и вывезла на соседский земельный участок. Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Одесской области (Чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

По предварительным данным, женщина заранее купила две бутылки водки и напоила сожителя. Затем злоумышленница дождалась, когда он уснет, и разбила ему топором голову. Окровавленное тело односельчанина обнаружил утром владелец соседнего двора и сразу сообщил об этом в полицию.

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Правоохранители раскрыли убийство за несколько часов и задержали женщину. При этом она не стала скрывать свою вину и заявила, что отомстила мужчине за все обиды, которые он причинил ей в течение жизни.

И.о. начальника территориального подразделения полиции Александр Биланчук сообщил, что действия женщины квалифицировали по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса. Фигурантку задержали в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса. Ей грозит до 15 лет лишения свободы.

Перед убийством женщина напоила свою жертву
Злоумышленнице грозит 15 лет тюрьмы
Тело сожителя женщина вывезла на соседский огород
На Одесчине женщина жестоко убила сожителя

Напомним, в Макарове Киевской области женщина во время ссоры несколько раз ударила ножом в живот своему сожителю. Причиной конфликта стал семейный бюджет.

Ранее сообщалось, что в одном из домов на пр. Слобожанском в Днепре 22-летняя женщина напала на своего мужа с ножом, ранив его в живот. Во время инцидента в квартире находились их дети 2-х и 4-х лет.

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