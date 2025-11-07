Тело выбросил в подъезд: суд вынес приговор фитнес-тренеру, который жестоко убил жену в Харькове

Суд в Харькове вынес приговор 32-летнему мужчине, который жестоко убил свою жену, а тело выбросил в подъезд. Бывший фитнес-тренер приговорен к пожизненному лишению свободы за умышленное убийство, совершенное с особой жестокостью (п. 4 ч. 2 ст. 115 УК Украины).

Об этом сообщила Харьковская областная прокуратура. Трагедия произошла 1 октября 2019 года в одной из квартир на улице Василия Мельникова.

Между супругами возникла ссора на бытовой почве. Мужчина, который имел спортивную подготовку и занимался боксом, начал бить жену, которая находилась в ослабленном состоянии после предыдущих побоев.

Прокуроры доказали, что он наносил многочисленные удары руками, ногами и различными предметами, а когда женщина еще была жива – прикладывал к ее телу раскаленный предмет, вызывая ожоги. В конце концов мужчина задушил жену.

После этого он пытался инсценировать случайную смерть: одел тело, позвал знакомого якобы для помощи, а затем заставил его вынести женщину на лестничную площадку и вызвать скорую. Сам скрылся с места преступления, но его задержали на заправке в Купянске.

Во время судебных заседаний обвиняемый вел себя вызывающе, отрицал свою вину и унижал родных погибшей. Однако суд признал его виновным, а все доказательства стороны обвинения получили подтверждение.

"Это преступление является проявлением жестокости без границ. Он отобрал жизнь у молодой девушки. Родители потеряли дочь. Пожизненное заключение – единственное справедливое наказание", – отметила прокурор Немышлянской окружной прокуратуры г. Харькова Виктория Рыбас.

На приговор еще может быть подана апелляция.

