На Киевщине ссора между отцом и сыном едва не закончилась убийством. Подробности дела и видео

В Белой Церкви Киевской области правоохранители задержали мужчину, который, по информации следствия, едва не убил собственного сына. Во время конфликта злоумышленник несколько раз ударил родственника в спину ножом.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевской области. Подозреваемому грозит до восьми лет лишения свободы.

Что известно

По словам правоохранителей, к медикам обратилась жительница Белой Церкви с сообщением о том, что ее 20-летний сын получил ранения.

"Следователи установили, что ночью между родственниками возникла словесная перепалка, во время которой сын ударил нетрезвого отца кулаком в лицо. Когда молодой человек ушел в комнату, отец взял кухонный нож и подойдя сзади, нанес сыну два удара ножом в спину", – говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, 49-летний злоумышленник успел избавиться от ножа до приезда полиции, выбросив его через окно во двор многоэтажки, однако полицейские нашли доказательства преступления.

Обидчика задержали и поместили в изолятор временного содержания до избрания меры пресечения. По факту нанесения тяжкого телесного повреждения (ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины), начато досудебное расследование.

