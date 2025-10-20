В Киеве мужчина жестоко убил товарища, а его тело забросал опавшими листьями. Подробности и фото

В Подольском районе Киева правоохранители задержали мужчину, который, по информации следствия, причастен к убийству в Подольском районе. Злоумышленникизбил до смерти знакомого, а затем присыпал его тело опавшими листьями в парке.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы.

Что известно

По словам правоохранителей, к ним поступило, что в лесопарковой зоне за одной из автостанций Подольского района было обнаружено тело мужчины.

На месте происшествия следователи нашли тело 66-летнего местного жителя с многочисленными телесными повреждениями и установили, что к смертельному избиению причастен его 46-летний знакомый.

"Установлено, что между мужчинами во время совместного распития алкогольных напитков возникла ссора, в ходе которой фигурант нанес компаньону смертельные удары, а после чего спрятал его тело под слоем опавших листьев в парке. Правоохранители задержали злоумышленника в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины", – уточнили в пресс-службе.

По факту умышленного убийства начато досудебное расследование (ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины), а задержанному сообщили о подозрении.

Как сообщал OBOZ.UA, в Белой Церкви Киевской области правоохранители задержали мужчину, который, по информации следствия, едва не убил собственного сына. Во время конфликта злоумышленник несколько раз ударил родственника в спину ножом.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!