В 10 метрах от румынского берега: в Тисе снова обнаружили утопленника

Пограничники обнаружили очередного утопленника в реке Тиса на румынско-украинской границе. С начала месяца это уже восьмой мужчина, который погиб, пытаясь переплыть горный водоем.

Тело человека, лежавшего на каменистом дне в неглубокой части реки, заметили из дрона. Об этом 20 мая сообщило Западное региональное управление ГПСУ.

Отмечается, что утопленника нашли в Тисе в 10 метрах от румынского берега – под железнодорожным мостом между селом Грушово в Тячевском районе Закарпатья и Кимпулунг-ла-Тиса (Румыния).

Именно румынские пограничники сообщили о "находке" украинским коллегам. Специалисты ГПСУ говорят, что с начала мая 2024 года это уже восьмой украинец, который пытался преодолеть реку и погиб.

"Предостерегаем: незаконное пересечение речными участками границы может быть опасным для вашей жизни и здоровья", – говорится в сообщении.

Тису украинцы прозвали "рекой смерти", поскольку с начала полномасштабной войны в ней утонуло уже 32 мужчин (из официально выявленных и подтвержденных случаев). Буквально несколько суток назад из водоема достали 30-ю жертву: неизвестного мужчину (у него не было документов) с признаками длительного пребывания в воде обнаружили румынские пограничники, сообщившие об этом украинским коллегам.

Как сообщал OBOZ.UA, 18 мая вступил в силу новый закон о мобилизации, который внес изменения в нормы воинского учета и предусматривает дополнительные условия для выезда за границу. Однако для военнообязанных мужчин правила пересечения границы регламентируются постановлением КМУ №57, поэтому останутся неизменными.

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