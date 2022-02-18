Тело могли подбросить на полигон: в деле о загадочной гибели военного на Ривненщине новый поворот. Фото

Жена военнослужащего-контрактника Юрия Победы, тело которого 16 февраля обнаружили на Ривненском военном полигоне, считает, что его туда могли подбросить. Предварительной причиной смерти военного называют всеобщее переохлаждение организма.

Об этом сообщило "РадиоТрек" со ссылкой на полицию Ривненщины. Отмечается также, что следов насилия нет, судебно-медицинская экспертиза продолжается. В издании отметили, что у 28-летнего Юрия осталась маленькая дочь и жена.

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Пропавшего военного разыскивали 10 дней. По предварительной информации он был без одежды. По информации СМИ, на мужчине также обнаружены следы побоев и переломов.

28-летний Победа был контрактным военнослужащим в Житомирской области, а на Ривненском полигоне проходил учебный курс. В последний раз его видели в поселке Тучин 6 февраля. По данным правоохранителей, мужчина вместе с товарищем покинул место службы с разрешения руководства.

Случаи со смертью военнослужащих в Украине, к сожалению, не единичны. В Черновицкой области 21 января было обнаружено тело 19-летнего военнослужащего, который, по предварительным данным, скончался от огнестрельного ранения. А в ночь на 23 января в результате огнестрельного ранения в грудь пострадал 22-летний военный.

Ранее в Харьковской области внезапно оборвалась жизнь 45-летнего старшего солдата Андрея Атаманенко. Он проходил военную службу по контракту в зоне Операции Объединенных Сил. У украинца осталась 17-летняя дочь.

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