Говорил о проблемах на службе: при загадочных обстоятельствах погиб нацгвардеец из Днепропетровщины. Фото

Юрий Сергиенко
Расследования
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Говорил о проблемах на службе: при загадочных обстоятельствах погиб нацгвардеец из Днепропетровщины. Фото

Стало известно о еще одном странном самоубийстве военнослужащего Национальной гвардии Украины. 20-летний солдат Анатолий Козуля, который служил в воинской части 3011, застрелился в июле 2021 года.

О трагедии ТСН рассказал отец погибшего. По его словам, сын накануне говорил о проблемах на службе (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Козуля пошел на срочную службу в конце октября 2020 года, а затем перешел на контракт. Более полугода прослужил в родном Кривом Роге, после чего его перевели в Благодатное Донецкой области – там он охранял контрольно-наблюдательный пункт Батальонной тактической группы.

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Воинская часть НГУ 3011.

31 июля 2021 году отцу сообщили, что Анатолий совершил самоубийство, когда был в наряде. По официальным данным, он выстрелил очередью из четырех пуль себе в голову из автомата АК-47.

Отец погибшего убежден, что мотива для суицида у парня не было: он занимался спортом, не имел вредных привычек, также у него не было девушки.

Кроме того, продолжает мужчина, со стороны руководства нареканий на солдата не было. "Говорили, что он мечта любого командира", – вспоминает отец.

Он добавил, что 28 июля они разговаривали по телефону.

Анатолий Козуля.

"Он сказал, что тут происходит какая-то х**ня, но конкретно ничего не уточнил", – подчеркнул отец погибшего.

Затем 29 и 30 числа сын перестал выходить на связь, хотя сообщения в мессенджере были прочитаны.

Кроме того, мужчина обратил внимание, что друзья из воинской части, с которыми семья ранее тесно общалась, перестали идти на контакт и не рассказывают ничего. А командир и солдаты на похорон пришли в гражданском.

В свою очередь адвокат семьи Сергей Дорош также убежден, что оснований для самоубийства у парня не было.

"Служебная, медицинская и психологические характеристики были положительными. Следователь, который вел это дело, уволился. Он предоставил документы, чтобы провести посмертную психиатрическую экспертизу. Но ее все еще не провели и когда она состоится – неизвестно", – сказал он.

Адвокат добавил, что нового следователя назначили только сейчас, но она еще не ознакомилась в материалами.

Как сообщал OBOZREVATEL, солдат-срочник воинской части НГУ 3021 Артемий Рябчук 27 января расстрелял своих сослуживцев. Пять человек погибли, еще пять получили ранения. Позднее стало известно, что там при странных обстоятельствах ранее погибали военнослужащие.

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