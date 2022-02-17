Нашли без одежды и со следами побоев: новые детали загадочной гибели военного на Ривненщине

На Ривненском военном полигоне 16 февраля обнаружили тело военнослужащего-контрактника, которого разыскивали 10 дней. По предварительной информации, он был без одежды.

На мужчине также обнаружили следы побоев и переломов. Об этом сообщает местное издание Rivne Online.

Как выяснилось, погибший – 28-летний житель Волынской области Юрий Победа. Он был контрактным военнослужащим в Житомирской области, а на Ривненском полигоне проходил учебный курс. Последний раз его видели в поселке Тучин 6 февраля.

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По данным правоохранителей, мужчина вместе с товарищем покинул место службы с разрешения руководства.

Напомним, ранее в полиции заявили, что на теле погибшего признаков насильственной смерти не обнаружено. При этом следователи назначили соответствующую судебно-медицинскую экспертизу.

Расследование ведется по части 1 статьи 115 (Пропажа лица без вести) Уголовного кодекса.

Как сообщал OBOZREVATEL, солдат-срочник воинской части НГУ 3021 Артемий Рябчук 27 января расстрелял своих сослуживцев. Пять человек погибли, еще пять получили ранения. Позднее стало известно, что в этой части при странных обстоятельствах ранее погибали военнослужащие.

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Накануне стало известно о еще одном странном самоубийстве военнослужащего Национальной гвардии Украины. 20-летний солдат Анатолий Козуля, который служил в воинской части 3011, застрелился в июле 2021 года.