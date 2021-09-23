Такова цена реформ: Зеленский на Генассамблее ООН рассказал о покушении на Шефира. Видео

Президент Владимир Зеленский на Генассамблее ООН рассказал о покушении на своего советника Сергея Шефира. Он назвал это "ценой реформ в Украине".

Глава государства отметил, что получил сообщение о стрельбе в три часа ночи (по местному времени). Трансляция его выступления велась на YouTube-канале телеканала "Дом" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

По словам Зеленского, каждая ночь перед Генассамблее для него – бессонная. Он напомнил, что в 2019 году волновался перед первым выступлением, в 2020-й был годом без сна из-за пандемии коронавируса.

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"А про минувшую ночь я расскажу подробнее. Три часа ночи – десятки звонков. На первого советника президента совершено покушение. 12 выстрелов, 3 попали в водителя. Вот вам цена изменений в государстве, вот вам цена реформ", – сказал президент.

Глава государства 22 сентября выступил на Генеральной ассамблее ООН. Во время своей речи Зеленский выразил недовольство тем, как мир отреагировал на пандемию коронавируса, а также затронул тему возвращения временно оккупированных Россией Крыма и части Донбасса.

Как сообщал OBOZREVATEL, 22 сентября автомобиль советника президента Украины Сергея Шефира обстреляли из автоматического оружия. В результате был ранен водитель советника, которому уже сделали операцию.

Сам Шефир заявил, что покушение было совершено с целью запугать власть. В то же время Зеленский пообещал, что ответ на это будет сильным.