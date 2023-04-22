'Таким не место в ВСУ': в 'княжеской' бригаде отреагировали на скандал из-за избиения офицером солдата на Волыни

Командование 14-й отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого отреагировало на инцидент с избиением военнослужащего Анатолия Грищука, произошедший в воинской части на Волыни. Там отметили принципиальную позицию: человеку, совершающему преступления, не место в бригаде и в Вооруженных Силах Украины вообще.

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В случае доказания вины подозреваемого Василия Арийчука в отношении него будут приняты соответствующие правовые решения. Об этом говорится в сообщении 14-й омбр имени князя Романа Великого в Facebook.

Отмечается, что правоохранители проводят расследование по выяснению всех обстоятельств избиения военного и других противоправных действий, инкриминирующих подозреваемому. Также служебное расследование проводится и в воинской части.

Напомним: 19 апреля стало известно, что на Волыни 23-летний офицер жестоко избил ногами своего 41-летнего подчиненного из 14-й отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого. Инцидент произошел в военной части города Владимира. Причиной агрессии стало то, что солдат зашел мыться не ту кабинку. При этом мужчина не имел возможности защищаться, потому что еще не до конца восстановился после тяжелого ранения.

Сестра потерпевшего рассказала, что злоумышленник сбил с ног подопечного, побил ногами по голове, и бросил его стекать кровью. Избиение произошло 8 апреля, а нашли мужчину в сушильной воинской части только 9 апреля. Сейчас он борется за жизнь в больнице.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– офицеру одной из частей Нацгвардии в Ивано-Франковской области, избившего солдата срочной службы, сообщили о подозрении. В ДБР после обнародования видео избиения в одном из украинских пабликов собрали достаточно доказательств, чтобы открыть производство по превышению офицером служебных полномочий;

– в Черновцах произошел конфликт между местным жителем и военным Романом Ставчанским, который впервые за последний год вернулся с фронта. Мужчине не понравилось, что боец занял его место на парковке, и за это он ударил его в лицо.

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