В Черновцах произошел конфликт между местным жителем и военным Романом Ставчанским, который впервые за последний год вернулся с фронта. Мужчине не понравилось, что боец занял его место на парковке, и за это ударил его в лицо.

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Далее черновчанин бросил в след Ставчанскому "Вы за***ли, военные", и скрылся с места происшествия. Огласку этой ситуации решил сделать в Facebook брат пострадавшего военный Александр Ставчанский.

Он призвал местных жителей помочь в розыске автомобиля обидчика.

Сам пострадавший в комментарии molbuk.ua рассказал, что ситуация была совсем не конфликтной и он не ожидал, что все обернется такой агрессией. Он отметил, что припарковался у одного из домов на улице Героев Крут. Из-за снега машину заносило, поэтому он попросил подъехавшего следом водителя автомобиля КИА подождать.

"Вслед услышал, что это его место. Я ответил, как это за год, что я служил, можно было место купить для парковки. После этого мужчина просто подошел ко мне и кулаком ударил в нос. Сразу сел в машину и уехал", – рассказал Роман.

Он отметил, что не ожидал такой реакции. Только неделю назад Ставчанский освободился в запас, до этого находился на Харьковщине в составе 92-й бригады ТРО.

"У меня нет слов. За что мы там стоим? После этого инцидента вызвал полицию. Мне сказали, что это мелкое хулиганство и что ему грозит штраф. Но я этого так оставлять не хочу. Завтра пойду на медицинскую экспертизу. Нос после удара болит, отек, я подозреваю, что он мне его сломал", – рассказал Роман.

Он сообщил, что пользователи соцсетей уже помогли найти мужчину на KIA и отметил, что тот оскорбил не только самого Ставчанского, но и всех военных, "которые здесь его ср..ку прикрывают".

"Поэтому я буду ждать от него сначала извинений, а дальше – посмотрим", – отметил военный.

Как сообщили в отделе коммуникаций Нацполиции в Черновицкой области, в настоящее время 38-летний черновчанин уже привлечен к админответственности по статье "мелкое хулиганство".

Напомним: ранее в Хмельницком разгорелся скандал с избиением в церкви УПЦ МП защитника Украины Артура Ананьева, видео которого 2 апреля появилось в сети. Одному из активнейших участников драки, священнику Хмельницкой епархии УПЦ МП Игорю Слободяну сообщили о подозрении по части 2 статьи 296 "Хулиганство" Уголовного кодекса Украины.

Сам храм, в котором избили экс-военного, перерегистрировали. Первую службу в святыне уже провел капеллан ВЦУ Даниил Тарнавский.

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