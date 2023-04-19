Бил берцами по голове и оставил умирать: на Волыни офицер поиздевался над подчиненным, ГБР начало расследование. Фото и видео

На Волыни 23-летний офицер жестоко избил ногами своего 41-летнего подчиненного из 14-й отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого. Инцидент произошел в воинской части города Владимир.

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Об этом рассказала сестра потерпевшего Анатолия Грищука Наталья в Facebook. По словам женщины, ее брата избил старший лейтенант Василий Арийчук за то, что солдат вошел мыться не в ту кабинку. У мужчины не было возможности защищаться, потому что он еще не до конца восстановился после тяжелого ранения.

"Он его сбил с ног и избил ногами по голове. Этот изверг бросил его истекать кровью", – пишет Наталья.

Когда Анатолия нашли на том же месте, где его оставил нападавший, у мужчины была большая гематома на голове, от травм у него отказали ноги.

"На данный момент брат борется за жизнь в больнице, а эта мразь гуляет на свободе (через два дня его отпустили, потому что имеет хороших покровителей). Вины не признает, но денежную компенсацию предлагает. Мне настолько обидно, что такие крутелики и дальше будут себя чувствовать безнаказанно. Скажите, чем он отличается от орков, которые издеваются над нашими солдатами. Как можно так зверски избить человека, за такой пустяк", – добавила женщина.

В сюжете ТРК "Аверс" уточнили, что избитого солдата нашли в сушильной 9 апреля, то есть само избиение произошло 8 числа. После нападения Арийчук еще заставил Анатолия убирать в душевой, после чего раненый военнослужащий уже не смог подняться на ноги.

По словам самого потерпевшего, Арийчук избил его за то, что он не спросил у него разрешения на то, чтобы помыться. Офицер несколько раз ударил военного ногами в берцах по голове.

Жена Анатолия рассказала, что в больницу, где находится пострадавший, приходили следователи Государственного бюро расследований (ГБР). Они проводят расследование по факту избиения военнослужащего.

"Начато уголовное производство по ч. 5 ст. 426-1 Уголовного кодекса Украины (превышение военным должностным лицом власти или служебных полномочий). Сейчас устанавливается круг причастных лиц и проводятся необходимые следственные действия", – сообщили в ГБР.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Ивано-Франковске офицер воинской части избил солдата срочной службы. Инцидент произошел 26 марта. В ГБР подтвердили, что это не первый случай издевательства офицера над подчиненным в этой воинской части.

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