Сына Гринкевича задержали в Одессе при попытке пересечь границу: появились подробности

Правоохранители задержали в Одесской области фигуранта резонансного коррупционного скандала Романа Гринкевича. Участник преступной организации, поставившей для ВСУ некачественную одежду на 1 млрд гривен, пытался незаконно покинуть пределы Украины.

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Подозреваемый приехал в Одессу ориентировочно 17 января и с тех пор готовился пересечь государственную границу и выехать за пределы страны. Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.

По словам генерального прокурора Андрея Костина, фигуранта коррупционного дела задержали утром 22 января в Одессе при попытке организации незаконного пересечения государственной границы. Роман Гринкевич стал уже пятым фигурантом этого дела, которого задержали сотрудники правоохранительных органов.

По данным следствия, Гринкевич мог находиться в Одессе с 17 января. По ходатайству прокуроров 19 января суд предоставил разрешение на его задержание. На данный момент решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения.

В свою очередь директор Государственного бюро расследований Алексей Сухачев рассказал, что сотрудники ДБР установили местонахождение подозреваемого в резонансном деле о закупке некачественной военной одежды для нужд ВСУ в результате комплекса оперативно-следственных действий.

"Сегодня в 7 часов утра, на основании определения суда, в Одессе задержан Роман Гринкевич, который уклонился от органов досудебного расследования", – сказал директор ГБР.

Сухачев напомнил, что члены преступной организации заключили договоры с Министерством обороны Украины по поставке одежды военным. Однако поставленное имущество, согласно выводам экспертиз, не отвечало техническим требованиям договоров из-за своего низкого качества. Размер ущерба оборонному ведомству составляет более 934 млн гривен.

Алексей Сухачев подчеркнул, что задержанному участнику преступной схемы, как и его отцу, сообщили о подозрении, однако несколько дней ему удавалось скрываться от правосудия. По оперативной информации, он пытался договориться о незаконном пересечении государственной границы Украины, чтобы в дальнейшем скрыться от правоохранительных органов Украины в одной из стран ЕС.

Напомним, в конце декабря 2023 года Госбюро расследований (ГБР) задержало одного из крупнейших поставщиков Минобороны. Речь шла о львовском бизнесмене Игоре Гринкевиче, который предлагал взятку в 500 тыс. долларов одному из руководителей Главного следственного управления ГБР за содействие в возвращении имущества, изъятого у подконтрольных ему компаний в ходе расследования.

Позже Гринкевичу избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью залога в размере 429,44 млн грн. А также арестовали имущество его семьи и подконтрольных ему компаний.

Как сообщал OBOZ.UA, в Министерстве обороны заявили, что расторгают все договоры с компаниями, связанными со скандальными Гринкевичами. По словам замминистра Виталия Половенко, решение было принято после общественной огласки дела.

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