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Сына Гринкевича доставили в суд в Киеве: выбирают меру пресечения. Фото и видео

Иванна Шепель
Расследования
2 минуты
4,8 т.
Сына Гринкевича доставили в суд в Киеве: выбирают меру пресечения. Фото и видео

Фигуранта резонансного коррупционного скандала Романа Гринкевича вечером 22 января доставили в Печерский райсуд Киева. Подозреваемому в мошенничестве и хищении армии будут выбирать меру пресечения.

Видео дня

Офис Генпрокурора будет просить для него арест с альтернативой залога в размере 500 млн грн. Утром в понедельник, 22 января, Гринкевич-младший был задержан в Одессе при попытке покинуть страну.

Как видно на видео из зала заседаний, Гринкевич-младший прячет лицо от камер. На все вопросы журналистов он пообещал ответить после заседания, поскольку защита якобы запретила ему давать комментарии.

Его отец и еще три фигуранта уже находятся под стражей. Пятый фигурант Роман Гринкевич находился в розыске.

Сына Гринкевича доставили в суд в Киеве: выбирают меру пресечения. Фото и видео

Отметим, что на брифинге Директор Государственного бюро расследований Украины Алексей Сухачев сообщил, что прокуроры будут подавать ходатайство об аресте для Романа Гринкевича.

Сына Гринкевича доставили в суд в Киеве: выбирают меру пресечения. Фото и видео

"Я сейчас могу сказать, что мы будем ходатайствовать об избрании меры пресечения – арест, но мы все понимаем, что есть альтернатива меры пресечения – залог, будем общаться с прокурорами", – заявлял Сухачев.

Ранее Роман Гринкевич утверждал, что скандал носит заказной характер. Его отец, главный фигурант дела Игорь Гринкевич, находится под стражей с конца декабря 2023 года.

Сына Гринкевича доставили в суд в Киеве: выбирают меру пресечения. Фото и видео

Напомним, что генеральный прокурор Андрей Костин сообщил, что фигуранта коррупционного дела задержали утром 22 января в Одессе при попытке организации незаконного пересечения государственной границы. Роман Гринкевич стал уже пятым фигурантом этого дела, задержанным сотрудниками правоохранительных органов.

Как сообщал OBOZ.UA, в конце декабря-2023 Госбюро расследований (ДБР) задержало одного из крупнейших поставщиков Минобороны. Речь шла о львовском бизнесмене Игоре Гринкевиче, который предлагал взятку в 500 тыс. долларов одному из руководителей Главного следственного управления ГБР за содействие в возвращении имущества, изъятого у подконтрольных ему компаний во время расследования.

Позже Гринкевичу избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью залога в размере 429,44 млн грн. А также арестовали имущество его семьи и подконтрольных ему компаний.

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