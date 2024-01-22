Сына Гринкевича доставили в суд в Киеве: выбирают меру пресечения. Фото и видео

Фигуранта резонансного коррупционного скандала Романа Гринкевича вечером 22 января доставили в Печерский райсуд Киева. Подозреваемому в мошенничестве и хищении армии будут выбирать меру пресечения.

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Офис Генпрокурора будет просить для него арест с альтернативой залога в размере 500 млн грн. Утром в понедельник, 22 января, Гринкевич-младший был задержан в Одессе при попытке покинуть страну.

Как видно на видео из зала заседаний, Гринкевич-младший прячет лицо от камер. На все вопросы журналистов он пообещал ответить после заседания, поскольку защита якобы запретила ему давать комментарии.

Его отец и еще три фигуранта уже находятся под стражей. Пятый фигурант Роман Гринкевич находился в розыске.

Отметим, что на брифинге Директор Государственного бюро расследований Украины Алексей Сухачев сообщил, что прокуроры будут подавать ходатайство об аресте для Романа Гринкевича.

"Я сейчас могу сказать, что мы будем ходатайствовать об избрании меры пресечения – арест, но мы все понимаем, что есть альтернатива меры пресечения – залог, будем общаться с прокурорами", – заявлял Сухачев.

Ранее Роман Гринкевич утверждал, что скандал носит заказной характер. Его отец, главный фигурант дела Игорь Гринкевич, находится под стражей с конца декабря 2023 года.

Напомним, что генеральный прокурор Андрей Костин сообщил, что фигуранта коррупционного дела задержали утром 22 января в Одессе при попытке организации незаконного пересечения государственной границы. Роман Гринкевич стал уже пятым фигурантом этого дела, задержанным сотрудниками правоохранительных органов.

Как сообщал OBOZ.UA, в конце декабря-2023 Госбюро расследований (ДБР) задержало одного из крупнейших поставщиков Минобороны. Речь шла о львовском бизнесмене Игоре Гринкевиче, который предлагал взятку в 500 тыс. долларов одному из руководителей Главного следственного управления ГБР за содействие в возвращении имущества, изъятого у подконтрольных ему компаний во время расследования.

Позже Гринкевичу избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью залога в размере 429,44 млн грн. А также арестовали имущество его семьи и подконтрольных ему компаний.

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