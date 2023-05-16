В САП подтвердили задержание главы Верховного суда Князева, ему готовят подозрение: все подробности

В Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП) подтвердили, что глава Верховного суда Всеволод Князев задержан правоохранителями. На данный момент ему готовится подозрение в рамках дела о коррупционной схеме.

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Соответствующее заявление сделал прокурор САП Александр Омельченко во время брифинга 16 мая. "В настоящее время задержан председатель Верховного Суда и принимаются меры по проверке других лиц, их причастности к уголовному правонарушению", – сообщил он.

Омельченко добавил, что подозрение фигурантам еще не вручено, но оно готовится.

"Поскольку УПК дает нам 24 часа для вручения сообщения о подозрении, оно готовится и будет вручено", – проинформировал прокурор.

В то же время руководитель САП Александр Клименко сообщил, что задержанных уже двое. Им грозит от 8 до 12 лет тюрьмы.

Кроме того, правоохранители заявили об участии в коррупционной схеме бизнесмена Константина Жеваго. "Были зафиксированы ряд контактов владельца группы "Финансы и кредит" (принадлежит Жеваго. – Ред.) с одним из владельцев адвокатского объединения, которое использовалось для прикрытия неправомерной деятельности", – рассказал директор НАБУ Семен Кривонос.

Он добавил, что это самое резонансное дело в истории работы НАБУ и САП и крупнейшее разоблачение в судебной ветви власти.

По данным следствия, 3 мая руководству суда передали первую часть взятки, а 15 мая была передана вторая часть. Тогда и был задержан Князев – "на горячем". Средства были изъяты.

Руководитель САП уточнил, что адвокатское объединение использовалось для прикрытия "бэк офиса", созданного в Верховном суде для того, чтобы влиять на решения и других судов.

Клименко не сообщил названия объединения, но известно, что группу компаний Жеваго Ferrexpo AG в суде представляли Андрей Конопля и Михаил Ильяшев, основатели известной юридической фирмы "Ильяшев и Партнеры".

Сам Жеваго отверг свою причастность к взятке Князеву.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 15 мая в НАБУ заявили, что совместно с САП задержали судью Верховного суда Украины при получении неправомерной выгоды в размере 2,7 млн долларов. Речь идет о крупнейшей коррупционной схеме, в которой замешаны высшее руководство суда и рядовые судьи.

– По данным СМИ, пойманный на взятке Князев получал деньги за решение в пользу олигарха Константина Жеваго.

– 43-летний юрист Всеволод Князев был избран главой Верховного суда 22 октября 2021 года. Что о нем известно, читайте в нашем материале.