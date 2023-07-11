ВАКС оставил экспредседателя Верховного суда Князева под стражей еще на два месяца: подробности дела

Во вторник, 11 июля, Высший антикоррупционный суд рассмотрел ходатайство о продлении сроков содержания под стражей экспредседателю Верховного суда Всеволода Князева, подозреваемого во взяточничестве. Князева оставили в СИЗО еще на два месяца - до 8 сентября 2023, с возможностью внесения залога в 75 млн грн.

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Об этом сообщило " Общественное". Отмечается, что на продлении срока ареста настаивали прокуроры.

"Первый риск — укрывательство от органов досудебного расследования. Этот главный риск не изменился. Коррупционное преступление, которое инкриминируется Князеву, относится к особо тяжким", — отметил на заседании прокурор Александр Омельченко.

Он отметил, что Князев может выехать за границу, поскольку имеет два паспорта для выезда.

"Прошу суд удовлетворить ходатайство о продлении срока содержания под стражей в отношении Всеволода Князева сроком на 60 дней и определить альтернативный размер залога 75 млн гривен", - заявил прокурор Александр Омельченко.

Суд удовлетворил ходатайство стороны обвинения о продлении срока содержания под стражей Князева. Он будет оставаться в Киевском СИЗО на 60 суток с возможностью внесения заявленного залога.

Кроме того, ВАКС также продлил меру пресечения вероятному соучастнику Князева Олегу Горецкому — содержание под стражей до 7 сентября с возможностью внесения залога в 80 млн грн.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Князева и его сообщника-адвоката подозревают в получении взятки. Их разоблачили на получении 2,7 млн. долларов США неправомерной выгоды. Правоохранители сообщили им о подозрении по ч. 4 ст. 368 УК Украины.

Суд отправил бывшего председателя Верховного суда под стражу до 13 июля. Впрочем, адвокатам высокопоставленного чиновника предложили альтернативу, а именно внесение залога в размере 80 млн грн.

Князев нашел объяснение дополнительным полмиллиона долларов США, обнаруженным в ходе очередного обыска. По словам подсудимого, эти деньги принадлежат его друзьям, а купюры оказались у него на временном хранении.

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