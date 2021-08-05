Сытник – о похищении экс-судьи Чауса: причастны правоохранительные органы

К исчезновению бывшего судьи Николая Чауса в 2016 году из Украины причастны сотрудники правоохранительных органов и спецслужб. Однако пока неизвестно, сделано это было по его воли или нет.

Такое заявление в интервью ZN.UA сделал директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник. Он уточнил, что эти данные были установлены во время расследования.

"Мы установили, что к этому причастны сотрудники правоохранительных органов и спецслужб. По просьбе самого Чауса или против его воли это произошло – открытый вопрос", – сказал глава бюро.

В то же время он подтвердил информацию в СМИ о том, что НАБУ зарегистрировало два уголовных производства в отношении сотрудников СБУ о событиях, когда экс-судью вывезли из Винницкой области в Киев.

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Дела направлены генеральному прокурору Ирине Венедиктовой, чтобы она определила подследственность.

Напомним, что в августе 2016 года Николая Чауса обвинили в вымогательстве и получении 150 тысячи долларов взятки. В сентябре парламент разрешил арестовать судью, однако к тому моменту он уже исчез из Украины.

Позднее стало известно, что он находится в Молдове. Спустя пять лет – в апреле 2021 года появилась информация о похищении экс-судьи в этой стране, а 30 июля он объявился в Винницкой области.

Оттуда Чауса забрали сотрудники СБУ еще до приезда детективов НАБУ. Последние устроили погоню за автомобилями спецслужбы.

В итоге сотрудникам бюро удалось таки задержать бывшего судью, когда тот находился в больнице "Феофания".

Подробнее о том, кто такой Николай Чаус и почему на него все охотятся, – читайте в нашем материале.

Как сообщал OBOZREVATEL, 4 августа суд избрал ему меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.