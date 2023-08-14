Сутки бродил в лесу: на границе с Румынией пограничники обнаружили обессиленного уклониста. Фото

На границе с Румынией пограничники отыскали горе-уклониста, нуждавшегося в медицинской помощи. Он сутки бродил в лесу, не спал, замерз, и в конце концов сам вызвал спасателей:

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Об этом сообщили в Государственной пограничной службе по чрезвычайным ситуациям. 13 августа на их "Горячую линию" поступил звонок от заблудившегося в пограничной зоне мужчины.

После полуторачасовых поисков общая поисковая группа, которая состояла из спасателей, пограничников и сотрудников полиции, нашла обессиленного уклониста. Им оказался 32-летний житель Запорожской области.

Как выяснилось, он пытался незаконно попасть в Румынию, но не рассчитал свои силы и заблудился. Почти сутки он ходил по незнакомой местности в поисках дороги. Затем у него повысилось давление, и он позвонил спасателям.

От правоохранителей нарушитель узнал, что шел не в ту сторону – его нашли в 15 километрах от границы.

Врачи ГСЧС предоставили мужчине медицинскую помощь и доставили в больницу. А пограничники составили на него административный протокол за попытку незаконного пересечения границы (ст. 204 КУоАП).

Как сообщили в ГСЧС, только за минувшие выходные пограничники Черновицкого отряда задержали 41 человека призывного возраста за попытку незаконно пересечь границу.

Отметим, что в Украине с начала полномасштабной войны за уклонение от мобилизации уже осудили несколько сот граждан почти из всех регионов. Данные Единого реестра судебных решений по состоянию на середину весны 2023-го свидетельствуют, что чаще всего приговоры выносились в западных областях: кто-то из мужчин получал пять лет тюрьмы, а остальные отбывались штрафом.

К примеру, в Одесской области мужчине в женской одежде вручили повестку. Его чудо-перевоплощение не сработало, когда он собирался уехать за границу. В то же время штрафом почти в 9000 грн отделался 23-летний житель Волыни, пять раз пытавшийся бежать за границу во время военного положения.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В Черкасской области СБУ разоблачила две незаконные схемы уклонения от мобилизации : члены врачебно-консультативной комиссии за денежное вознаграждение выдавали мужчинам призывного возраста справки о непригодности к службе.

На Полтавщине задержали должностного лица ТЦК и СП, требовавшего взятки за снятие с военного учета, а на границе с Молдовой пограничники перехватили авто с четырьмя уклонистами, заплатившими за поездку 4 тысячи долларов.

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