Супруги эксслужащих 'Красного Креста' в Киеве разоблачили на присвоении гумпомощи на 3,6 млн грн. Фото

Правоохранители в Киеве разоблачили супругов экс-работников "Красного Креста" на присвоении гуманитарной помощи почти на 3,6 млн грн. Также злоумышленники продавали фиктивные удостоверения волонтеров.

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Об этом рассказали в полиции и Офисе генпрокурора Украины. Речь идет о главе Печерской райорганизации Киевского общества Красного Креста Украины и ее муже. В ОГПУ уточнили, что злоумышленникам уже сообщено о подозрении.

Ранее благотворительный фонд передал указанной организации продукты питания, средства гигиены и другие вещи, которые столичный Красный Крест должен был передать гражданам со статусом ВПЛ. Также было передано медицинское оборудование для здравоохранительных учреждений. Однако указанная гумдопомощь была украдена.

"В частности, исчезли продуктовые наборы, постельное белье, одеяла, матрасы, инвалидные коляски, бинты, резиновые перчатки, шприцы", – рассказали в ОГПУ.

Отдельно отмечается, что бывший волонтер Печерской райорганизации Красного Креста (он же – супруг главы этой организации), "действуя по предварительному сговору с неустановленными лицами", торговал поддельными удостоверениями волонтеров. Также мужчина незаконно использовал символику организации на собственном автомобиле.

У экс-начальницы по месту ее проживания, в ее офисе и автомобиле были проведены обыски. Хотя супруги присвоили гумпомощь на 3,6 млн грн, во время обысков были найдены украденные вещи только на 1 млн грн. У мужчины также нашли документы, подтверждающие незаконную выдачу более 300 поддельных удостоверений работников-волонтеров.

В ОГПУ добавили, что у мужчины также обнаружили амфетамин.

В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

Как сообщал OBOZ.UA, в столице разоблачили злоумышленников, которые, по информации следствия, организовали масштабную мошенническую схему по продаже техники. Они продавали через соцсеть Instagram несуществующие MacBook и iPhone.

Также в Киеве правоохранители задержали ранее судимую женщину, которая обманывала пожилых людей. Она вместе с сообщниками, по информации следствия, выманила у пенсионерки почти 100 тысяч гривен, используя мошенническую схему "ваш родственник в беде".

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