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Супруги эксслужащих "Красного Креста" в Киеве разоблачили на присвоении гумпомощи на 3,6 млн грн. Фото

Михаил Левакин
Расследования
3 минуты
1,3 т.
Супруги эксслужащих 'Красного Креста' в Киеве разоблачили на присвоении гумпомощи на 3,6 млн грн. Фото

Правоохранители в Киеве разоблачили супругов экс-работников "Красного Креста" на присвоении гуманитарной помощи почти на 3,6 млн грн. Также злоумышленники продавали фиктивные удостоверения волонтеров.

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Об этом рассказали в полиции и Офисе генпрокурора Украины. Речь идет о главе Печерской райорганизации Киевского общества Красного Креста Украины и ее муже. В ОГПУ уточнили, что злоумышленникам уже сообщено о подозрении.

Ранее благотворительный фонд передал указанной организации продукты питания, средства гигиены и другие вещи, которые столичный Красный Крест должен был передать гражданам со статусом ВПЛ. Также было передано медицинское оборудование для здравоохранительных учреждений. Однако указанная гумдопомощь была украдена.

Супруги эксслужащих "Красного Креста" в Киеве разоблачили на присвоении гумпомощи на 3,6 млн грн. Фото
Супруги эксслужащих "Красного Креста" в Киеве разоблачили на присвоении гумпомощи на 3,6 млн грн. Фото

"В частности, исчезли продуктовые наборы, постельное белье, одеяла, матрасы, инвалидные коляски, бинты, резиновые перчатки, шприцы", – рассказали в ОГПУ.

Супруги эксслужащих "Красного Креста" в Киеве разоблачили на присвоении гумпомощи на 3,6 млн грн. Фото
Супруги эксслужащих "Красного Креста" в Киеве разоблачили на присвоении гумпомощи на 3,6 млн грн. Фото

Отдельно отмечается, что бывший волонтер Печерской райорганизации Красного Креста (он же – супруг главы этой организации), "действуя по предварительному сговору с неустановленными лицами", торговал поддельными удостоверениями волонтеров. Также мужчина незаконно использовал символику организации на собственном автомобиле.

Супруги эксслужащих "Красного Креста" в Киеве разоблачили на присвоении гумпомощи на 3,6 млн грн. Фото
Супруги эксслужащих "Красного Креста" в Киеве разоблачили на присвоении гумпомощи на 3,6 млн грн. Фото

У экс-начальницы по месту ее проживания, в ее офисе и автомобиле были проведены обыски. Хотя супруги присвоили гумпомощь на 3,6 млн грн, во время обысков были найдены украденные вещи только на 1 млн грн. У мужчины также нашли документы, подтверждающие незаконную выдачу более 300 поддельных удостоверений работников-волонтеров.

Супруги эксслужащих "Красного Креста" в Киеве разоблачили на присвоении гумпомощи на 3,6 млн грн. Фото

В ОГПУ добавили, что у мужчины также обнаружили амфетамин.

Супруги эксслужащих "Красного Креста" в Киеве разоблачили на присвоении гумпомощи на 3,6 млн грн. Фото

В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

Как сообщал OBOZ.UA, в столице разоблачили злоумышленников, которые, по информации следствия, организовали масштабную мошенническую схему по продаже техники. Они продавали через соцсеть Instagram несуществующие MacBook и iPhone.

Также в Киеве правоохранители задержали ранее судимую женщину, которая обманывала пожилых людей. Она вместе с сообщниками, по информации следствия, выманила у пенсионерки почти 100 тысяч гривен, используя мошенническую схему "ваш родственник в беде".

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