"Ваш сын в больнице": в Киеве задержали мошенницу-рецидивистку, которая выманила у пенсионерки почти 100 тыс. грн. Фото

В Киеве правоохранители задержали ранее судимую женщину, которая обманывала пожилых людей. Она вместе с сообщниками, по информации следствия, выманила у пенсионерки почти 100 тысяч гривен, используя мошенническую схему "ваш родственник в беде".

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемый грозит до трех лет лишения свободы.

По словам правоохранителей, событие произошло в прошлом месяце в Дарницком районе столицы. Тогда к ним обратился местный житель и сообщил, что его 83-летнюю мать обманули неизвестные. По словам потерпевшей, ей на стационарный телефон позвонил якобы ее сын и рассказал, что находится в больнице.

"Впоследствии трубку взял представившийся врачом мужчина и посоветовал пенсионерке не медлить, а срочно собрать 100 тысяч гривен на срочную операцию для сына. Также "врач" предупредил, что за деньгами приедет его "ассистентка". Уже через несколько минут к квартире старушки пришла незнакомка. Находясь в стрессовом состоянии, бабушка отдала ей все сбережения: 39 000 гривен, 500 долларов США, два золотых кольца и серьги, а также по требованию злоумышленницы, пенсионную банковскую карту, с которой сняли 10 000 гривен", – уточнили в полиции.

Уже впоследствии пенсионерка перезвонила сыну, после чего стало ясно, что она попала в ловушку мошенников. Правоохранителям удалось установить личность злоумышленницы – ее задержали во время совершения аналогичного преступления на территории Голосеевского района. Ею оказалась 38-летняя уроженка Днепра, ранее привлекавшаяся к уголовной ответственности за совершение краж, грабежей и мошенничества. Во время проведения обысков следователи изъяли у женщины часть средств, полученных преступным путем.

По факту мошенничества возбуждено уголовное производство, а задержанной сообщили о подозрении. Суд избрал ей меру пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве будут судить мужчину, который, по информации следствия, причастен к нескольким эпизодам мошенничества. Злоумышленник обманул знакомых, среди которых жена военного, обещая купить тепловизор, дроны и авто для ВСУ.

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