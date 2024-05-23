Судью Тандыра, год назад сбившего насмерть нацгвардейца, оставили под стражей

В четверг, 23 мая, Святошинский райсуд Киева продлил срок действия меры пресечения судье Алексею Тандыру, который в мае 2023 года в состоянии алкогольного опьянения сбил насмерть военнослужащего Национальной гвардии Украины. Его оставили в СИЗО еще на 2 месяца.

Об этом сообщили в Киевской городской прокуратуре. Подозреваемый будет находиться под стражей до 21 июля без возможности внесения залога.

"По ходатайству Киевской городской прокуратуры Святошинский районный суд города Киева продлил срок действия меры пресечения судьи, которая обвиняется в совершении смертельного ДТП в состоянии алкогольного опьянения. По постановлению суда мера пресечения в виде содержания под стражей без определения залога продлена на 2 месяца - до 2 месяца июля 2024 включительно", – говорится в сообщении.

Это уже не первое продление срока меры пресечения судье Тандыру. 27 мая будет уже год, как подозреваемый находится под стражей.

В прошлый раз Тандира оставили под стражей, несмотря на его желание мобилизоваться. Адвокаты подозреваемого ходатайствовали об увольнении их подзащитного из СИЗО для прохождения военной службы.

Как сообщал OBOZ.UA:

25 мая 2023 года автомобиль Lexus сбил насмерть военнослужащего Национальной гвардии Украины Вадима Бондаренко. За рулем легковушки в состоянии алкогольного опьянения находился судья Макаровского районного суда Киевской области Алексей Тандыр.

27 мая 2023 Печерский районный суд Киева отправил под стражу своего коллегу из Макаровского райсуда Алексея Тандыра, подозреваемого в совершении смертельной аварии в состоянии алкогольного опьянения. "Слуга Фемиды" проведет в следственном изоляторе до 21 июля без права внесения залога.

4 марта 2024 года Киевский апелляционный суд продолжил меру пресечения судьи Алексею Тандыру. Он должен находиться в СИЗО до 12 апреля.

4 апреля Святошинский райсуд Киева оставил под стражей Алексея Тандыра до 2 июня 2024 года судью. Его адвокаты заявили, что судья хочет мобилизоваться в армию, в связи с чем просили освободить его из-под стражи.

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