Около 900 тысяч дел касаются "проверки чесности граждан", – судья Верховного суда Олег Ткачук
Проведение негласных следственных (розыскных) действий и обысков используется для давления на судей и предпринимателей. В итоге инициаторы получают рычаги влияния.
Как рассказал в эксклюзивном интервью OBOZREVATEL судья Верховного суда Олег Ткачук, таких дел в Украине за год около 900 тысяч. В то время как всего уголовных – примерно 160 тыс.
"Около 900 (!) тысяч дел в Украине за год – это разрешение на прослушивание, подсматривание (НСРД – негласные следственные (розыскные) действия. – Ред.). А уголовных дел суд рассматривает за год 160 тысяч. Понимаете, скольких слушают?" – поделился Ткачук.
По словам судьи Верховного суда, его самого тоже прослушивали.
Что касается обысков, то их соответствующие службы проводят не только для реального расследования преступлений.
"Помню одну ситуацию, когда я еще был председателем Совета судей. Приходят на одно предприятие с обыском. Ничего не нашли. Приходят через неделю – опять ничего. И так еще несколько раз. И человек мне рассказывает, что было восемь обысков и каждый раз "дай деньги". "Я, – говорит, – уже все отдал, ничего нет! Что делать, сколько можно?", – рассказал о ситуации судья ВС.
По его словам, "суд находится в рамках". Но если судьи не дают разрешения на обыск, то службы начинают открывать производства уже против служителей Фемиды: "Да, начинают возбуждать дела. И сейчас почти две тысячи – против судей. А всего судей работает у нас 4800".
В то же время непосредственно в отношении судей по результатам расследования в суд передано всего восемь дел.
"То есть, все это (НСРД. – Ред.) делается для того, чтобы судья боялся и делал то, что надо", – объяснил Олег Ткачук.
Полностью прочитать интервью можно тут.
Как сообщал OBOZREVATEL, 22 октября должен состояться пленум Верховного суда, на котором будут выбирать нового главу ВС. Действующий председатель Валентина Данишевская заявила о желании уйти в отставку, однако не сложила полномочий. Таким образом в высшем звене судебной системы Украины может оказаться двоевластие, что вызовет вопросы к легитимности принятых актов.