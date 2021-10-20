В Верховном суде после выборов главы окажется двоевластие, – Ткачук

Инициированные председателем Верховного суда Украины Валентиной Данишевской досрочные выборы нового главы ВС могут быть технологией для назначения нужного человека. Заседание пленума состоится 22 октября 2021 г.

По мнению судьи Верховного суда Олега Ткачука, которое он выразил в эксклюзивном интервью OBOZREVATEL, политического влияния на Данишевскую не было. Также, по его словам, вряд ли возможно и любое другое давление.

"Я, честно говоря, не думаю, что председателя Верховного суда вообще можно к чему-то принудить. Ну, как это возможно? Относительно ситуации с отставкой и выборами главы ВС, я убежден, что политического влияния на Данишевскую нет", – заявил Олег Ткачук.

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В то же время он считает, что происходящее может быть личной инициативой Валентины Данишевской и неких людей.

Судья Верховного суда также убежден, что проведение новых выборов главы ВС до освобождения этой должности Данишевской не соответствует установленной законом процедуре и может привести к серьезным последствиям.

"Председатель Верховного суда избирается тайным голосованием пленумом ВС. То есть всеми судьями ВС. Избирается не позднее чем через месяц после того, как должность освободилась. В этом случае должность не свободна, она сейчас занята Данишевской", – объяснил Ткачук.

Он также добавил, что в случае избрания нового председателя Верховного суда – сейчас, до освобождения этой должности – может возникнуть ситуация, когда у нас вместо одного председателя ВС будет два. Дело в том, что сразу после избрания на пленуме новый глава ВС должен принести присягу. Однако затем, как следствие, возникнет вопрос легитимности актов, которые принимает соответствующий орган.

Также, по мнению Ткачука, среди кандидатов на должность главы Верховного суда есть фавориты, которых продвигают на место Данишевской.

Судья Верховного суда не хочет, чтобы его и других судей использовали в игре. "Например, для того, чтобы сорвать первые этапы выборов и во время следующих пришел бы кто-то "неожиданно" – спасать ситуацию", – объяснил Олег Ткачук.

Полностью интервью можно прочитать тут.

Как сообщал OBOZREVATEL, 64-летняя Валентина Данишевская заявила о желании уйти в отставку на пленуме Верховного суда 8 октября. На нем она также сообщила, что "в лучших европейских традициях" решила заранее инициировать процесс смены руководителя инстанции.