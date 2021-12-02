Убийцу 6-летней Мирославы Третяк отправили на перевоспитание: суд объявил свой вердикт. Фото

Суд отправил 13-летнего подростка, который убил шестилетнюю Мирославу Третяк, в специальное учебно-воспитательное учреждение для детей и подростков. Там он будет находиться три года.

Такое решение 2 декабря принял Волчанский районный суд Харьковской области. Об этом сообщается на сайте Харьковской областной прокуратуры (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Отмечается, что к подростку была применена максимально возможная принудительная мера.

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Прокуроры на суде доказали, что 28 июля 13-летний парень убил соседскую шестилетнюю девочку. Ее тело было найден в заброшенном помещении со следами насильственной смерти.

"В связи с тем, что несовершеннолетний не достиг возраста уголовной ответственности, в соответствии с требованиям УПК Украины к нему возможно применить лишь принудительные меры исправительного характера", – сказано в сообщении.

Как писал OBOZREVATEL, тело Мирославы Третяк обнаружили в Старом Салтове в июле после того, как девочка ушла гулять и пропала. 30 июля с погибшей попрощались.

Позднее выяснилось, что смерть наступила от удара тупым предметом по голове. Подозреваемым оказался 13-летний сосед девочки.