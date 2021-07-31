Названа причина смерти 6-летней Мирославы Третяк на Харьковщине

Мирослава Третьяк, которую нашли мертвой в пгт Старый Салтов Харьковской области, умерла от удара по голове. Установлено, что он был нанесен неизвестным тупым предметом.

Об этом сообщил представитель прокуратуры Харьковщины Дмитрий Чубенко, передает "Укринформ". Он уточнил, что размер и материал орудия убийства пока неизвестны.

Чубенко добавил, что экспертиза, которая установит была ли изнасилована девочка, займет не меньше месяца. Напомним, что личность парня, который убил шестилетнюю Мирославу, уже установлена. Им оказался 13-летний местный житель Богдан Ф. Его на 30 дней поместили в приемник-распределитель для детей.

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Мирослава в среду, 28 июля, ушла из дому, чтобы погулять, и не вернулась. Девочку вечером того же дня нашли мертвой. На поиски девочки задействовали полицейских, спасателей, Национальную гвардию, группу кинологов и местных жителей.

Тело ребенка нашли в заброшенном доме с признаками насильственной смерти – ушибом головы и лица. Местный Telegram-канал сообщил, что девочку якобы изнасиловали. Эта информация проверяется правоохранителями.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, подозреваемый в убийстве 6-летней девочки Мирославы Третьяк с Харьковской области 13-летний парень Богдан Ф. участвовал в поисках ребенка. Он даже пытался запутать всех.