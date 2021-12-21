Суд вынес приговор пособнице боевиков 'ДНР', которая прятала взрывчатку в муке

В Украине молодую жительницу Донецка засудили за содействие деятельности незаконных вооруженных формирований "ДНР". Женщина помогла боевикам переместить схрон боеприпасов, замаскировав взрывчатку в муке.

За это суд отправил ее за решетку на восемь лет. Решение было принято по публичному обвинению Донецкой областной прокуратуры, информирует сайт Офиса главного прокурора.

По данным следствия, события разворачивались в октябре 2021 года. Поручение о перемещении тайника с боеприпасами донетчанка получила от представителя НВФ России.

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Для этого женщина арендовала квартиру и спрятала все в пакеты с мукой. Отмечается, что ранее схрон этих запрещенных предметов был обустроен на подконтрольной украинскому правительству территории Донетчины.

Оккупанты намеревались использовать их для дестабилизации общественного порядка. Однако украинским правоохранителям и спецслужбам удалось предотвратить преступление.

Что касается пособницы боевиков "ДНР", то ею оказалась 23-летняя жительница Донецка, которую сотрудники СБУ задержали еще в начале ноября.

В ходе следствия выяснилось, что по заданию оккупантов донетчанка фотографировала и снимала на видео административные здания в городе Краматорск. А также прилегающие к ним территории, которые являются объектами террористической уязвимости.

Действия женщины квалифицировали по ч. 1 ст. 258-3 и ч. 2 ст. 263 (содействие деятельности террористической организации, а также приобретение, носку и хранение взрывчатых веществ и устройств без предусмотренного законом разрешения) Уголовного кодекса Украины). Суд назначил ей наказание в виде восьми лет лишения свободы.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Луганщине СБУ обнаружила склад с боеприпасами и оружием, который был заложен боевиками "ЛНР" в заброшенном здании. Среди прочего, там были противотанковые мины из более чем 40 кг тротила.