На Донбассе задержали пособницу боевиков, которая прятала взрывчатку в муке. Фото

Служба безопасности Украины (СБУ) задержала 23-летнюю жительницу Донецка за содействие террористической организации. В частности, по заданию представителя "ДНР" женщина перевозила из подконтрольной Украине территории боеприпасы и взрывчатку.

Как сообщили в пресс-службе Донецкой областной прокуратуры, кроме перевозки оружия, подозреваемая по указке террористов фотографировала админздания и служебный транспорт. Прокуратура объявила о подозрении в содействии деятельности террористической организации по ч. 1 ст. 258-3 УК Украины. За содеянное женщине грозит до 15 лет тюрьмы.

Так, в октябре 2021 года подозреваемая получила задание от представителя "ДНР", приехала на подконтрольную украинским властям территорию Донецкой области с целью перевезти взрывчатку и боеприпасы из схрона боевиков. Привезенные предметы злоумышленница прятала в съемной квартире в упаковке из-под муки.

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Кроме того, подозреваемая занималась фотосъемкой объектов террористической уязвимости, в частности, админзданий и транспорта.

Сейчас женщину взяли под стражу с правом выхода под залог в 227 тысяч гривен.

Напомним, в конце октября пограничники задержали в Донецкой области женщину, которая оказалась пособницей российских оккупантов.

Как сообщал OBOZREVATEL, контрразведка СБУ задержала при попытке пересечь линию разграничения на КПВВ на Донбассе российского наемника – 20-летнего жителя Донецка.