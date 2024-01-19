Суд вынес приговор мужчине, который тянул беременную корову за трактором на Хмельнитчине: обстоятельства дела

Красиловский районный суд Хмельницкой области вынес приговор мужчине, который в мае 2023 года поиздевался над коровой, протянув ее за трактором. За это преступление, а также за кражу школьных ноутбуков 22-летнего Владимира Кривицкого осудили на пять лет тюрьмы, но освободили от отбывания наказания с испытательным сроком в два года.

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Об этом сообщает Zaxid.net. Из материалов дела стало известно, что мужчина 27 мая прошлого года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, кирпичом разбил окно и проник в Печескую гимназию Красиловского горсовета.

Из помещения школы он украл четыре ноутбука – технику злоумышленник спрятал неподалеку, а затем вернулся на то место на тракторе. После этого Кривицкий поехал в поселок Антонины, а по дороге купил еще водки, которую распивал в местном саду.

Там живодер и увидел корову, которую привязал металлической цепью к прицепу трактора. Оттуда он поехал в направлении села Якимовцы, а привязанное животное было вынуждено бежать вслед за трактором. Оно не успевало за его скоростью и примерно через 2,5 км корова упала. Кривицкий продолжил тянуть ее по дороге, пока не оторвалась цепь.

Обессиленную корову, которая не могла подняться, в поле нашли местные жители. У нее были ушибы, ободранная кожа и подорванные рога, а после осмотра ветеринаром стало известно об изнасиловании коровы, хотя в тексте приговора суда это не упоминается.

Корова на момент инцидента было беременна и через полтора месяца должна была телиться. После издевательств она не могла есть, а только пила много воды. Животному понадобилось длительное лечение.

Обвиняемый признал свою вину и попросил прощения у владелицы коровы. Адвокат мужчины просил учесть его якобы искреннее раскаяние, а также болезнь его подзащитного – он является ограниченно вменяемым.

Кроме двух лет испытательного срока, суд взыскал с живодера восемь тысяч гривен моральной компенсации владелице коровы.

Как писал OBOZ.UA:

– В поселке Антонины на Хмельнитчине корова стала жертвой жестоких издевательств: ее привязали к трактору, и она бежала, пока не упала. Кроме того, после осмотра врачом выяснилось, что животное изнасиловали, у него были выбиты зубы.

– Позже в полиции Хмельницкой области сообщили, что они уже установили личность предполагаемого злоумышленника – это 22-летний житель соседнего села. Владелица коровы рассказала, что подозреваемый был задержан и допрошен.

– Зоозащитники сообщили, что в Главном управлении Национальной полиции в Хмельницкой области решили закрыть уголовное дело об издевательствах и изнасилованиях коровы – правоохранители не увидели в том, что совершили с животным, уголовного правонарушения.

– Однако позже стало известно, что дело все же передали в суд. Отмечалось, что расследование дела было возобновлено после огласки.

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