Полиция закрыла уголовное дело об изнасиловании коровы на Хмельнитчине – UAnimals

В Главном управлении Национальной полиции в Хмельницкой области решили закрыть уголовное дело об издевательствах и изнасиловании коровы. Этот инцидент произошел в поселке Антонины в мае этого года.

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Правоохранители не увидели в том, что совершили с животным уголовное правонарушение. Об этом сообщает украинская зоозащитная организация UAnimals.

"Логика полиции такова: после заживления травм корова не искалечена, следовательно, нарушение нельзя квалифицировать как уголовное, только как административное", – отметили там.

Теперь мужчине, который привязал корову к трактору, тянул ее за рога, пока она не упала, а также протащил по земле, а потом изнасиловал, грозит только административная ответственность.

"Все, что светит этому мужчине – это 3400-5100 гривен штрафа", – говорят зоозащитники.

Сейчас в UAnimals готовят жалобу на закрытие уголовного производства.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– В поселке Антонины на Хмельнитчине корова стала жертвой жестоких издевательств: ее привязали к трактору, и она бежала, пока не упала. Кроме того, после осмотра врачом выяснилось, что животное изнасиловали, у нее были выбиты зубы.

– Позже в полиции Хмельницкой области сообщили, что они уже установили личность предполагаемого злоумышленника – это 22-летний житель соседнего села. Владелица коровы рассказала, что подозреваемый был задержан и допрошен.

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