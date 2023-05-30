'Наказания недостаточно': украинцев ужаснула история с издевательствами над коровой, которую тащили за трактором и изнасиловали на Хмельнитчине

Общественность ужаснул случай в поселке Антонины на Хмельнитчине, где корова пострадала от издевательств со стороны неизвестных. Животное привязали к трактору, и оно бежало, пока не упало. Кроме того, после осмотра врачом выяснилось, что корову изнасиловали.

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В частности, в одном из местных пабликов выложили фото животного, которое лежало посреди поля и не могло подняться. Когда корову нашли владельцы, оказалось, что у нее многочисленные травмы.

"Кто-то привязал корову к трактору, и она бежала, пока не обессилела и не упала. Шкура ободрана, рога подорваны от цепи, на которой ее тащили. Затем, видимо, цепь порвалась и животное осталось лежать", – написал сын хозяина коровы.

Впоследствии в поле нашли и брошенный трактор. После осмотра ветеринаром оказалось, что корову изнасиловали. У нее также выбиты зубы и она не может есть.

В движении UAnimals, которое борется за права животных, заявили, что шокированы случившимся, и пообещали сделать все возможное, чтобы помочь наказать виновных.

"Сегодня мы еще раз убедились, что бывают люди, а бывают нелюди", – говорится в заявлении организации.

Тем временем украинцы в сети требуют достойного наказания для виновных. Некоторые даже предлагают устроить самосуд, поскольку закон предусматривает только штраф за подобные зверства, а такого наказания недостаточно.

"У меня отняло язык", "Что за орки у нас живут!", "Это будущий маньяк. Такой человек должен быть изолирован от общества навсегда", "В нашей стране жизнь животного ничего не стоит, поэтому я лично за самосуд", – пишут в комментариях.

Также пользователи рассказали, что это якобы уже не первый такой случай в Антонинах и в селе знают злоумышленника.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– В селе Гусаровка на Харьковщине во время оккупации коровы от голода начали есть друг друга. Животные также гибли от российских обстрелов.

– В Харькове пес, потерявший лапу вследствие бомбардировки, получил биопротез. Хирурги впервые провели такую операцию.

– В ночь на 16 мая российская ракета прилетела в Киевский зоопарк. Работники заведения проводят антистрессовые мероприятия с животными.