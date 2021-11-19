Суд продлил меры пресечения обвиняемым по делу об убийстве Шеремета

Трем обвиняемым по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета продлили меры пресечения до 19 января 2022 года. Речь идет о Юлии Кузьменко, Андрее Антоненко и Яне Дугарь.

Об этом сообщает "Укринформ". Соответствующее решение 19 ноября принял Шевченковский районный суд Киева.

Антоненко и Кузьменко оставили под ночным домашним арестом, а Дугарь продлили срок действия личных обязательств.

Следующее заседание суда запланировано на 6 декабря, оно начнется в 11:00.

Напомним, что в конце сентября суд изменил меру пресечения Антоненко – вместо круглосуточного домашнего ареста – ночной.

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В начале августа так же изменили меру пресечения и Кузьменко. Она и Дугарь заявили, что за ними ведется слежка.

Как сообщал журналиста Павла Шеремета убили 20 июля 2016 года в центре Киева. Машину, в которой он был, взорвали с помощью взрывного устройства с дистанционным управлением.

12 декабря 2019 года полиция назвала и задержала подозреваемых в организации убийства. Подозрение по статье 115 (Умышленное убийство) было выдвинуто Андрею Антоненко и детскому кардиохирургу Юлии Кузьменко.