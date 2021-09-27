Суд изменил меру пресечения Антоненко: первые подробности

Алексей Титофф
Алексей Титофф
Расследования
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Андрій Антоненко

Андрею Антоненко (Riffmaster), обвиняемого по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета, Шевченковский суд Киева изменил меру пресечения. Ему вместо круглосуточного назначили ночной домашний арест.

Об этом в Facebook сообщила другой фигурант уголовного производства Юлия Кузьменко. Согласно решению суда Антоненко должен находиться дома с 23:00 до 06:00. Также ему теперь нет необходимости носить электронный браслет.

Суд изменил меру пресечения Антоненко: первые подробности

Как пишет "Суспільне", двум другим подозреваемым продолжили меры пресечения. Так, Яна Дугарь осталась под личным обязательствам, а Кузьменко – под ночным домашним арестом.

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Андрей Антоненко после суда

Журналиста Павла Шеремета убили 20 июля 2016 года в центре Киева. Машину, в которой он был, взорвали с помощью взрывного устройства с дистанционным управлением.

12 декабря 2019 года полиция назвала и задержала подозреваемых в организации убийства. Подозрение по статье 115 (Умышленное убийство) было выдвинуто Андрею Антоненко и детскому кардиохирургу Юлии Кузьменко.

Андрей Антоненко на суде

Кроме того, Яну Дугарь заподозрили в том, что перед убийством Шеремета она якобы проводила "разведку", фотографируя камеры видеонаблюдения недалеко от места преступления.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как в течение пяти лет продвигалось следствие по делу убийства Павла Шеремета и на чем основывались его выводы.

УкраинаУбийство Павла ШереметаАндрей Антоненко (Riffmaster)