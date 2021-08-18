Вторая фигурантка дела Шеремета заявила о слежке

Подозреваемая в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета Юлия Кузьменко считает, что за ней следят. Ранее об этом же заявляла другая фигурантка расследования – Яна Дугарь.

Такое заявление Кузьменко сделала на своей странице в Facebook. Она отметила, что стала обращать внимание на другие автомобили рядом с ней.

"Ситуация неприятная – нас действительно преследуют", – написала женщина, напомнив о подобной ситуации с Дугарь.

Также Кузьменко сделала несколько заявлений:

о том, что у нее и ее близких нет суицидальных настроений;

о том, что ее машина находится в идеальном состоянии, что подтверждено на СТО;

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о том, что она очень аккуратный водитель;

о том, что у нее нет проблем со здоровьем.

Кроме того, женщина призвала не верить ей, если она внезапно начнет брать на себя вину за убийство Шеремета и просит расценивать это как "крик о помощи".

Напомним, что Юлии Кузьменко в начале августа изменили меру пресечения с круглосуточного домашнего ареста на ночной.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее о слежке заявила Яна Дугарь, которая также является подозреваемой в деле об убийстве Шеремета. Также он отметила, что получала тревожные сообщения от неизвестных людей.