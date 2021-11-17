Суд признал виновной судью Колегаеву, устроившую пьяное ДТП: Высший совет правосудия даст оценку ее действиям. Фото

Киевский апелляционный суд оставил в силе наказание для судьи Светланы Колегаевой, которая в состоянии алкогольного опьянения устроила ДТП. Речь идет о 17 тысячах гривен штрафа и лишении водительского удостоверения yf год.

Решение апелляционной инстанции было принято 11 ноября, сообщил глава Министерства внутренних дел Украины Денис Монастырский на своей странице в Facebook 16 ноября. Кроме того, по поручению министра была подана жалоба в Высший совет правосудия для оценки правонарушению Колегаевой.

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Монастырский напомнил, что происшествие произошло 21 июля в Оболонском районе Киева. Патрульные составили на судью протокол об админправонарушениях и направили ее на медицинское освидетельствование. Позже было подтверждено, что водитель на момент ДТП действительно была в состоянии алкогольного опьянения.

12 октября Оболонский суд признал Коллегаев виновной, однако сторона защиты направила апелляционную жалобу. Она была отклонена Киевским апелляционным судом.

Отметим: судья была привлечена к ответственности по статье 130 (управление транспортным средством в состоянии алкогольного или наркотического опьянения) Уголовного кодекса Украины.

Отметим: по официальным данным Патрульной полиции Украины,

Отметим, что за десять месяцев 2021 года в Украине произошло 154 480 ДТП. В результате этих аварий погибло 2 592 человека, а еще 24905 – понадобилась медицинская помощь. Такими являются официальные данные Патрульной полиции Украины.

В то же время, только в октябре 2021 года в стране было зафиксировано 16 599 автопроисшествий, в которых 340 человек погибли, еще 2615 получили травмы.

Как сообщал OBOZREVATEL, судья Светлана Коллегаева, находясь за рулем Audi в состоянии алкогольного опьянения, не справилась с управлением и врезалась в электроопору в Киеве. Из-за аварии часть микрорайона осталась без света.

Ее машина с большой силой врезалась в столб, затем авто отбросило на дерево и смяло часть со стороны водительского кресла. Тогда чудом не пострадали случайные прохожие.