В Киеве авто снесло столб, оставив район без света и едва не убив людей: подозревают судью. Видео

В Киеве вечером в среду, 21 июля в районе Оболонь на ул. Приречной женщина-водитель, предварительно в состоянии алкогольного опьянения врезалась в электроопору. Часть данного микрорайона осталась без света, люди вышли на улицу.

Как сообщил у себя в Telegram-канале журналист, народный депутат VIII созыва Игорь Мосийчук, водителем, которая совершила ДТП, является судья Деснянского райсуда города Киева Колегаева С.В. Во время аварии чудом не пострадали случайные прохожие (чтобы посмотреть видео, фото доскрольте страницу до конца).

С места события журналисты рассказали что водитель на Audi с большой силой врезалась в столб, машину отбросило на дерево и смяло часть со стороны водительского кресла.

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"В частности, дерево задержало автомобиль и тот не наехал на людей, которые в тот момент находились недалеко на улице", – рассказали журналисты.

Они же подчеркнули, что удар был настолько сильным, что у автомобиля отлетело колесо.

Из-за того, что машина врезалась в электроопору, в домах вокруг погас свет, что заставило жителей близлежащих домов выйти на улицу.

На место ЧП прибыла полиция.

О состоянии водителя авто на данный момент ничего не известно.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Прикарпатье произошла авария, в которой пострадали восемь человек. Водитель микроавтобуса не справился с управлением и столкнулся с грузовиком – в результате в лечебное учреждение доставили двух взрослых и шестерых детей.