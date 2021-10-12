Штраф и год без права вождения: суд принял новое решение по судье, устроившей пьяное ДТП
Судью Светлану Колегаеву, которая в состоянии алкогольного опьянения устроила ДТП, оштрафовали на 17 тысяч гривен и лишили права вождения на год. Это уже второе решение в отношении судьи.
Его 12 октября вынес Оболонский районный суд Киева. Об этом сообщает Prosud.
"17 тысяч гривен штрафа и лишение водительских прав на год – такое решение только что вынес Оболонский райсуд в отношении своей коллеги Светланы Колегаевой", – сказано в сообщении.
Отмечается, что судью привлекли к ответственности по статье 130 (управление транспортным средством в состоянии алкогольного или наркотического опьянения) Уголовного кодекса Украины, а сама Колегаева на заседание не явилась.
Отметим, что в начале октября Деснянский райсуд столицы оштрафовал Колегаеву на 850 грн за нарушение правил дорожного движения.
Как сообщал OBOZREVATEL, судья Светлана Колегаева, находясь за рулем Audi в состоянии алкогольного опьянения, не справилась с управлением и врезалась в электроопору в Киеве. Из-за аварии часть микрорайона осталась без света.
Ее машина с большой силой врезалась в столб, затем авто отбросило на дерево и смяло часть со стороны водительского кресла. Тогда чудом не пострадали случайные прохожие.