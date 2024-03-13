Суд признал нардепа Дубинского виновным в совершении административного правонарушения, связанного с коррупцией – ДБР

Печерский районный суд столицы признал действующего народного депутата Украины виновным в совершении административного правонарушения. Оно было связано с коррупцией.

Об этом сообщает Государственное бюро расследований. Речь идет о "слуге народа" Александре Дубинском.

"8 ноября 2023 года работники Национального агентства по предотвращению коррупции на основании материалов ДБР вручили народному депутату Украины протокол об административном правонарушении, связанном с коррупцией", – напомнили в ГБР.

По материалам следствия правоохранителями установлено, что в августе и октябре 2023 года народный избранник обратился в Минздрав Украины и ГБР с депутатскими обращениями, в которых поднимались вопросы, представляющие его частный интерес.

В декабре 2023 года Дубинский заявил, что его избили в Киевском СИЗО "неизвестные". В Нацполиции после досмотра сообщили, что подтвердить это не могут. Адвокат нардепа утверждает, что у его подзащитного были сломаны ребра. Сам Дубинский заявлял, что избиение якобы связано с его критикой власти.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 13 ноября СБУ и ГБР заявили, что собрали доказательства того, что Дубинский вел информационно-подрывную деятельность в пользу РФ. Парламентарию сообщили о подозрении в госизмене.

– Суд в рамках расследования по делу об отмывании денег и уклонении от налогов наложил арест на имущество нардепа, активы его матери и бывшей жены.

– В январе в ГБР сообщили, что Офис генпрокурора направил в суд обвинительный акт в отношении Дубинского. Его обвиняют в совершении служебного подлога, который он совершил, чтобы выехать за границу.

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