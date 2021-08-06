Суд принял решение по делу харьковских рэкетиров: первые подробности

В пятницу, 6 августа, члену "Национального корпуса" Ивану Никифорову, который подозревается в рэкете в Харьковской области, была избрана мера пресечения. Мужчину арестовали на 60 суток.

Такое решение принял Шевченковский суд Киева, передает корреспондент "Сегодня". Заседание по другим задержанным продолжается.

Отметим, что под зданием суда утром собрались члены "Нацкорпуса", там также дежурила Нацгвардия и спецподразделения полиции (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

В здание при этом пустили руководителя центрального штаба "Нацкорпуса" Максима Жорина и члена организации Сашу Волкова.

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