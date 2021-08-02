СБУ прекратила деятельность силового центра 'титушек', которых контролировал известый нардеп. Фото

Сотрудники Службы государственной безопасности разоблачили преступную группировку, которая вела незаконную деятельность под предлогом гражданской активной деятельности и общественной организации. По информации из собственных источников OBOZREVATEL, лидером "организации" выступал народный депутат от фракции "ОПЗЖ" Илья Кива.

Как сообщили в пресс-службе СБУ, целью деятельности банды было "расшатывание" политическо-социальной ситуации в Украине. Во время обысков силовики изъяли у "активистов":

холодное оружие, которое могли использовать для совершения тяжких преступлений;

инструкцию по подготовке участников группировки к радикальным действиям относительно идеологических оппонентов;

крупную партию марихуаны и оборудование для его выращивания.

Видео дня

По официальной информации, в марте этого года глава указанной группировки совместно с ее активными участниками нанес ножом тяжелые телесные повреждения идеологическому оппоненту. По замыслу "кураторов", действия злоумышленников должны были привести к применению соответствующих мер и спровоцировать обострение политической обстановки и массовые нарушения общественного порядка.

В свою очередь, народный депутат Илья Кива отреагировал на проведение данной спецоперации и записал срочное видеообращение к главам Офиса генпрокурора и Госбюро расследований. Кива указал, что сотрудники СБУ добывают признательные показания от свидетелей, которые подвергаются запугиванию, угрозам и даже похищениям.

В качестве доказательств скандальный парламентарий прикрепил на своем Telegram-канале заявление такого якобы свидетеля и его повествование.

Как сообщал OBOZREVATEL, Илья Кива выразил сожаление, что зимой 2014 года тогдашний президент Украины Виктор Янукович не "раздавил" Майдан танками и БТРами.