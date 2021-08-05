СБУ разоблачила банду вымогателей, в которую входили полицейские и бывшие военные. Фото и видео

Дарья Дурова
Дарья Дурова
Расследования
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Задержание банды в Харьковской области

На Харьковщине Служба безопасности Украины разоблачила и задержала членов крупной преступной группировки, которая облагала "данью" местных бизнесменов. В ее составе было почти 50 человек, среди которых – действующие копы, а также мужчины с опытом ведения боевых действий.

Как установили следователи, банда занимались рэкетом бизнесменов, в частности в сфере ритуальных услуг. О масштабной спецоперации в четверг, 5 августа, сообщила пресс-служба СБУ на официальном сайте (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Отмечается, что группировка была четко структурирована. Ее члены совершали тяжкие преступления экономического и насильственного характера.

Ежемесячно банда получала прибыль в размере более 1 млн гривен. Эти деньги злоумышленники получали от предпринимателей, которым угрожали насилием и физической расправой.

Видео дня
Задержанный участник группировки
Один из подозреваемых
Вероятный участник банды

Также задокументировано несколько случаев, когда имущество бизнесменов, отказавшихся платить "дань" преступникам, было уничтожено. К примеру, их авто поджигали.

Машины, сожженные после отказа платить бандитам

Более того, банда была связана и влияла на представителей органов местной власти. Так, по версии СБУ, деятельности группировки способствовали должностные лица одного из коммунальных предприятий Харьковского городского совета.

СБУ задержала участников банды
Операцию провели рано утром
Еще один подозреваемый
Фигурантам должны сообщить о подозрении

Сотрудники спецслужб провели операцию по задержанию подозреваемых, а также санкционированные обыски.

В итоге было изъято крупные суммы денег, черновые записи учета "поборов с предпринимателей", оружие, боеприпасы, удостоверения действующих сотрудников Национальной полиции.

Удостоверение задержанного
В ходе обыска было изъято значки Нацполиции Украины
Некоторые из членов группировки оказались полицейскими

По установленным фактам начато расследование по статьям УК Украины:

  • ст. 255 – создание, руководство преступной группировкой или преступной организацией, а также участие в ней;

  • ст. 189 – вымогательство;

  • ст. 206 – противодействие законной хозяйственной деятельности.

Задержанным фигурантам должны объявить о подозрении, после чего – выбрать меру пресечения в суде.

СБУ провела обыски
Правоохранители нашли оружие
У фигурантов были крупные суммы денег
Изъятые доказательства
СБУ обнаружила наличку во время обысков
Оружие банды
Вещественные доказательства

Добавим, что в СБУ не уточнили, сколько именно людей было задержано и какая их роль в группировке.

Сотрудники спецслужб за работой

Видео масштабной операции по задержанию фигурантов:

Как ранее писал OBOZREVATEL, сотрудники Службы государственной безопасности разоблачили преступную группировку, которая подозревается в незаконной деятельности под предлогом общественной организации. По информации из собственных источников, речь идет об ОО "Патриоты – За Жизнь" Ильи Кивы.

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