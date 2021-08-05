СБУ разоблачила банду вымогателей, в которую входили полицейские и бывшие военные. Фото и видео

На Харьковщине Служба безопасности Украины разоблачила и задержала членов крупной преступной группировки, которая облагала "данью" местных бизнесменов. В ее составе было почти 50 человек, среди которых – действующие копы, а также мужчины с опытом ведения боевых действий.

Как установили следователи, банда занимались рэкетом бизнесменов, в частности в сфере ритуальных услуг. О масштабной спецоперации в четверг, 5 августа, сообщила пресс-служба СБУ на официальном сайте (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Отмечается, что группировка была четко структурирована. Ее члены совершали тяжкие преступления экономического и насильственного характера.

Ежемесячно банда получала прибыль в размере более 1 млн гривен. Эти деньги злоумышленники получали от предпринимателей, которым угрожали насилием и физической расправой.

Видео дня

Также задокументировано несколько случаев, когда имущество бизнесменов, отказавшихся платить "дань" преступникам, было уничтожено. К примеру, их авто поджигали.

Более того, банда была связана и влияла на представителей органов местной власти. Так, по версии СБУ, деятельности группировки способствовали должностные лица одного из коммунальных предприятий Харьковского городского совета.

Сотрудники спецслужб провели операцию по задержанию подозреваемых, а также санкционированные обыски.

В итоге было изъято крупные суммы денег, черновые записи учета "поборов с предпринимателей", оружие, боеприпасы, удостоверения действующих сотрудников Национальной полиции.

По установленным фактам начато расследование по статьям УК Украины:

ст. 255 – создание, руководство преступной группировкой или преступной организацией, а также участие в ней;

ст. 189 – вымогательство;

ст. 206 – противодействие законной хозяйственной деятельности.

Задержанным фигурантам должны объявить о подозрении, после чего – выбрать меру пресечения в суде.

Добавим, что в СБУ не уточнили, сколько именно людей было задержано и какая их роль в группировке.

Видео масштабной операции по задержанию фигурантов:

Как ранее писал OBOZREVATEL, сотрудники Службы государственной безопасности разоблачили преступную группировку, которая подозревается в незаконной деятельности под предлогом общественной организации. По информации из собственных источников, речь идет об ОО "Патриоты – За Жизнь" Ильи Кивы.