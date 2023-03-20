Суд приговорил к 15 годам заключения гауляйтера Бердянска Сауленко: одним из первых поддержал захватчиков после оккупации города

Суд вынес решение в отношении главы оккупационной администрации Бердянска Запорожской области Александра Сауленко. Предателя украинского государства приговорили к 15 годам заключения с конфискацией имущества.

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Об этом сообщили в Telegram Службы безопасности Украины. Отмечается, что Сауленко начал деятельность против интересов государства еще до полномасштабного российского вторжения – возглавлял местный центр запрещенной партии "союз левых сил" и публично выражал свои пророссийские взгляды.

После оккупации Бердянска предатель одним из первых поддержал захватчиков и предложил им свою помощь в войне против Украины, а затем вошел в ближайшее окружение коллаборанта Владимира Сальдо, который в дальнейшем непосредственно способствовал его назначению руководителем оккупационного органа.

Исполняя обязанности гауляйтера города, Сауленко выполнял задачи Москвы по "передаче" местных предприятий владельцам российских монополий и переводу экономики города под нужды страны-агрессора, активно участвовал в организации фейкового референдума и проведении "торжественных" мероприятий ко "Дню России" на временно захваченной территории Бердянского района.

Также в СБУ добавили, что коллаборант публично подписал так называемый "договор о сотрудничестве с правительством Тверской области".

Отмечается, что суд признал вражеского приспешника виновным по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

– ч. 2 ст. 111 (государственная измена);

– ч. 5 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность).

В настоящее время Сауленко находится на оккупированной части юга Украины. Украинские правоохранители принимают меры для привлечения его к ответственности.

Напомним: в апреле 2022 года самопровозглашенный мэр Бердянска Александр Сауленко назначил своим заместителем уроженца Бердянска и гражданина Украины Никиту Самойленко. Последний до "назначения" работал дворником в КП "БердянскЭкоТранс".

Также Сауленко налаживал продажу Турции украденного под дулами автоматов в Запорожской области зерна. Снабжение оккупанты планировали вести через порт Бердянска, из которого уже отправляли "тестовую" партию похищенного продовольствия.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– на базе собранных СБУ доказательств суд приговорил к 10 и 12 годам заключения четырех российских оккупантов, которых защитники Украины захватили в плен. Они воевали против Украины задолго до начала полномасштабного вторжения и совершали преступления против украинского народа в течение года полномасштабной войны;

– контрразведка СБУ разоблачила агентурную группу главного управления генерального штаба российских вооруженных сил (ГРУ) во время спецоперации в Донецкой области. В ее состав входило две жительницы Краматорска, одна из которых являлась медсестрой боевого подразделения терробороны ВСУ.

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