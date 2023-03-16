СБУ разоблачила агентурную группу ГРУ, которая сливала врагу позиции Сил обороны под Бахмутом. Фото

Контрразведка Службы безопасности разоблачила агентурную группу главного управления генерального штаба российских вооруженных сил (ГРУ) во время спецоперации на Донетчине. В ее состав входили две жительницы Краматорска, одна из которых была медсестрой боевого подразделения теробороны ВСУ.

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По указанию агрессора предательницы собирали разведданные о местах базирования и перемещения украинских сил на Бахмутском направлении. Об этом информирует пресс-служба СБУ (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

"В "зоне особого внимания" врага были маршруты вероятного перемещения тяжелой бронированной техники украинских войск в направлении восточного фронта. Разведывательная информация требовалась оккупантам для планирования боевых операций в районе Бахмута", – говорится в сообщении.

Отмечается, что злоумышленницы также фиксировали результаты вражеских обстрелов по украинской инфраструктуре для коррекции повторных ударов РФ.

Контрразведчики СБУ задержали обоих российских агентов во время выполнения ими разведывательной задачи. По данным следствия, женщины находились на дистанционной связи с кадровым сотрудником российской военной разведки.

Установлено, что вербовку агентов он осуществлял через представителя разведывательного подразделения 1-го армейского корпуса южного военного округа ВС РФ, в состав которого входит сын одной из фигуранток.

В случае захвата региона агрессор "гарантировал" своим приспешницам "руководящие должности" в местной оккупационной "администрации".

В ходе обысков по адресам проживания злоумышленниц обнаружены мобильные телефоны и ноутбук, которые они использовали для коммуникации с российским "куратором". На них сохранилась переписка, где женщины рассказывали врагу когда, какого количества и куда заезжали "колонны техники ВСУ".

На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили одной из задержанных о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения), другой – по ч. 2 ст. 114-2 (распространение информации о перемещении, движении или расположении Вооруженных сил Украины).

Суд избрал им меру пресечения – содержание под стражей. Продолжается расследование по привлечению к ответственности всех лиц, причастных к деятельности российской агентуры.

Спецоперацию проводили при процессуальном руководстве Ривненской областной прокуратуры.

Как сообщал OBOZREVATEL, СБУ объявила о подозрении "главе правительства ДНР", который помогал оккупантам вывозить украинское зерно из Мариуполя. Речь идет о гражданине РФ Виталие Хоценко.

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