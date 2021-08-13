Суд отправил за решетку на 10 лет мужчину, изнасиловавшего малолетнего мальчика
В Хмельницкой области суд отправил в тюрьму 49-летнего мужчину, который изнасиловал 12-летнего мальчика. Преступник получил 10 лет лишения свободы.
Об этом сообщили Офис генпрокурора и отдел коммуникации прокуратуры Хмельницкой области. По данным следствия, осужденный поддерживал с мальчиком дружеские отношения и часто приглашал его к себе домой.
В день совершения преступления ребенок тоже находился в гостях у мужчины. Осужденный "развлекал" мальчика роликами сексуального содержания и склонил его к половому акту.
После изнасилования педофил приказал мальчику никому ничего не говорить. Однако напуганный ребенок все-таки сообщила о том, что произошло – мальчик рассказал обо всем старшему брату.
Каменец-Подольский горрайонный суд признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 152 Уголовного кодекса Украины и вынес приговор – 10 лет лишения свободы.
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