Под Житомиром 9-летнему ребенку выстрелили в спину: полиция заподозрила военного. Фото

В Новоград-Волынском Житомирской области 9-летний мальчик получил сквозное огнестрельное ранение спины. В ребенка, предварительно, мог выстрелить военнослужащий из Киева, знакомый отца пострадавшего.

Об инциденте, который случился в понедельник, 12 июля, сообщила пресс-служба областного ГУ Нацполиции на официальном сайте. Уточняется, что сперва копов проинформировали, якобы ранение ребенок получил на берегу местной реки. Правоохранители установили, что это не так (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Пострадавший мальчик в тяжелом состоянии 12 июля был доставлен в больницу райцентра. Его сразу же госпитализировали в реанимационное отделение.

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Медики в 14:30 позвонили в полицию, сообщив: маленький пациент попал к ним с огнестрельным ранением.

Полицейские установили место происшествия и вероятно причастного к преступлению.

Так, по месту жительства ребенка нашли пулю калибром 9 мм и другие вещественные доказательства того, что стрельба произошла именно там. Таким образом, ребенок был ранен в своем доме, сообщили в Национальной полиции.

Также установлено, что к нанесению огнестрельного ранения может быть причастен житель столицы, который является военнослужащим. Он приехал в Новоград-Волынский накануне. Также копы сообщили, что военный знаком с отцом пострадавшего мальчика.

Ранее на сайте полиции писали, что в больницу ребенка доставил 43-летний киевлянин. Вероятно, речь идет о мужчине, который, по версии досудебного расследования, выстрелил в малолетнего.

Сведения по этому инциденту были внесены в Единый реестр досудебных расследований с предварительной квалификацией по ч. 1 ст. 121 УК (умышленное тяжкое телесное повреждение).

Добавим: местный портал 04141.com.ua передает, что стрельба случилась в микрорайоне "Смолка".

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