Суд отправил на психиатрическую экспертизу антивакцинатора Стахива, которому собрали 1 млн грн залога

Антивакцинатору Остапу Стахиву, который находится в СИЗО по подозрению в подготовке захвата власти, назначили психиатрическую экспертизу. В то же время его сторонники уже собрали миллион гривен для залога.

Решение отправить Стахива на обследование Галицкий районный суд Львова принял 30 ноября, передает "Радио Свобода". Его на 30 дней отправят в специализированную больницу города.

В то же время в Telegram-канале "Права человека" были опубликованы чеки об оплате залога в размере 998,8 тысяч гривен. Средства якобы собирали сторонники антивакцинатора.

Как пишет ZAXID.NET, пока суд рассмотри апелляцию на решение по принудительной психиатрической экспертизе, Стахива могут выпустить из СИЗО на несколько дней.

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Напомним, что Львовский апелляционный суд 24 ноября оставил антивакцинатора под стражей с возможностью внесения почти миллиона гривен залога. Таким образом было отклонено ходатайство защиты об изменении меры пресечения. Сам Стахив заявил, что начал голодовку.

Как сообщал OBOZREVATEL, Служба безопасности Украины заявила о разоблачении преступной сети, которая, прикрываясь антивакцинаторскими лозунгами, продвигала антиукраинские настроения и планировала захват власти. Курировали ее из России. 16 ноября у Стахива были проведены обыски.