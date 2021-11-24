Суд принял новое решение по делу антивакцинатора Стахива: он объявил голодовку. Фото

Львовский апелляционный суд 24 ноября оставил антивакцинатора Остапа Стахива под стражей с возможностью внесения залога. Подозреваемый в планировании захвата власти объявил о голодовке.

Об этом сообщает "Суспільне". Таким образом решение суда первой инстанции осталось в силе. Стахив может выйти под залог, если внесет почти миллион гривен (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Во время заседания он заявил, что с 19 ноября начал голодовку. Стахив считает, что его права нарушают и пожаловался на условия содержания в СИЗО.

Видео дня

Как уточняют "Ґрати", защита сперва просила смягчить меру пресечения с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест, а затем изменила ходатайство и потребовала от суда отпустить подзащитного.

Прокурор настаивал на аресте, поскольку есть большой риск того, что подозреваемый скроется.

В то же время под зданием суда несколько сторонников Стахива устроили митинг в его поддержку.

Как сообщал OBOZREVATEL, Служба безопасности Украины заявила о разоблачении преступной сети, которая, прикрываясь антивакцинаторскими лозунгами, продвигала антиукраинские настроения и планировала захват власти. Курировали ее из России. 16 ноября у Стахива были проведены обыски.